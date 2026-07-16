Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения, в том числе двое пожарных, в результате пожара в доме в квартале 3500 на авеню J в Форт-Уэрте, штат Техас, ранним утром по местному времени.
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