Инаугурацию тюменского губернатора Моора посетил один «нефтяной генерал» из ХМАО и федеральный министр

Инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора посетил один нефтегазовый генерал – в ряду почетных гостей рядом с виновником торжества был замечен глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
Популярные статьи
- Губернатор ХМАО Комарова назначила директором департамента спорта подчиненную с дипломом США
- Подчиненные замгубернатора ХМАО Ислаева срывают работу правительства по проектировкам бюджета на 2024-2026 годы
- Власти ХМАО решили ликвидировать ещё одну поликлинику, чтобы сократить расходы на здравоохранение
Свежие комментарии