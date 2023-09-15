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Инаугурацию тюменского губернатора Моора посетил один «нефтяной генерал» из ХМАО и федеральный министр

Инаугурацию тюменского губернатора Моора посетил один «нефтяной генерал» из ХМАО и федеральный министр

Инаугурацию губернатора Тюменской области Александра Моора посетил один нефтегазовый генерал  – в ряду почетных гостей рядом с виновником торжества был замечен глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

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