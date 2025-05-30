На окраине Калуги отключат свет

С 8:00 до 13:00 31 мая в Калуге отключат электричество в нескольких десятках жилых домов в районе жилого комплекса «Тайфуновская слобода» С 8:00 до 13:00 31 мая в Калуге отключат электричество в нескольких десятках жилых домов на окраине.
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