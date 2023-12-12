Новые санкции ЕС: денежные переводы, алмазы и прибыль от замороженных активов

Страны Европейского союза “близки к достижению договоренности по предложенному 12-му пакету санкций против России”, в него войдут запрет на ввоз алмазов, меры по ограничению экспорта российской нефти, а также новые правила по переводу средств за пределы ЕС.
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