Русский компас Фото: ИА Регнум Девочка беременна уже вторым ребенком. Что победит: сирийские культурные "ценности" или российское правосудие? Дарина ЕРМОЛАЕВА В декабре в поле зрения подмосковных правоохранительных органов попала необычная семья.
Сириец Абдуллах привёз в Россию 14-летнюю жену. "И что вы мне сделаете?"
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Выгоняйте всех азеров!!! Пусть у себя делают, что хотят! Их еще и содержать надо из нашего бюджета. Эти деньги лучше пойдут на российских детей!
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7 час.
Ilya Biryukov
Кормить годами за счёт государства? Может, выслать с конфискацией, лишив гражданства?
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4 час.
леонид рыбаков
ОН КОГДА ГРАЖДАНСТВО ПРИНЯЛ ТО И ТО ЧТО ПО ЗАКОНУ ДОЛЖНЫ НАКАЗАТЬ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ...ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ПРИЕХАЛ УЧИТЬ.. ЖИЗНИ ...МОЖЕТ ПОРА ПО ЗАКОНУ НАКАЗЫВАТЬ... А НЕ НРАВИТСЯ ТУДА ГДЕ ЕМУ ЗАКОНЫ НРАВЯТСЯ НА ВСЕГДА .... ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАКОНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ ---В УЗДЕ ДЕРЖАТ..... ДОСТАЛИ ЭТИ БАРИНЫ У ВЛАСТИ ПЕРЕВЕРТЫШАМИ БЫТЬ
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4 мин.
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