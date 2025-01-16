Сириец Абдуллах привёз в Россию 14-летнюю жену. "И что вы мне сделаете?"

Выгоняйте всех азеров!!! Пусть у себя делают, что хотят! Их еще и содержать надо из нашего бюджета. Эти деньги лучше пойдут на российских детей!

леонид рыбаков

ОН КОГДА ГРАЖДАНСТВО ПРИНЯЛ ТО И ТО ЧТО ПО ЗАКОНУ ДОЛЖНЫ НАКАЗАТЬ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ...ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ПРИЕХАЛ УЧИТЬ.. ЖИЗНИ ...МОЖЕТ ПОРА ПО ЗАКОНУ НАКАЗЫВАТЬ... А НЕ НРАВИТСЯ ТУДА ГДЕ ЕМУ ЗАКОНЫ НРАВЯТСЯ НА ВСЕГДА .... ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАКОНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ ---В УЗДЕ ДЕРЖАТ..... ДОСТАЛИ ЭТИ БАРИНЫ У ВЛАСТИ ПЕРЕВЕРТЫШАМИ БЫТЬ