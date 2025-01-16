Сириец Абдуллах привёз в Россию 14-летнюю жену. "И что вы мне сделаете?"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Выгоняйте всех азеров!!!  Пусть у себя делают, что хотят! Их еще и содержать надо из нашего бюджета. Эти деньги лучше пойдут на российских детей!
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7 час.
Ilya Biryukov
Кормить годами за счёт государства? Может, выслать с конфискацией, лишив гражданства?
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4 час.
леонид рыбаков
ОН КОГДА ГРАЖДАНСТВО ПРИНЯЛ ТО И ТО ЧТО ПО ЗАКОНУ ДОЛЖНЫ НАКАЗАТЬ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ...ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ПРИЕХАЛ УЧИТЬ.. ЖИЗНИ ...МОЖЕТ ПОРА ПО ЗАКОНУ НАКАЗЫВАТЬ... А НЕ НРАВИТСЯ ТУДА ГДЕ ЕМУ ЗАКОНЫ НРАВЯТСЯ НА ВСЕГДА .... ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАКОНЫ ТОЛЬКО  ДЛЯ РУССКИХ ---В УЗДЕ ДЕРЖАТ..... ДОСТАЛИ ЭТИ БАРИНЫ У ВЛАСТИ ПЕРЕВЕРТЫШАМИ БЫТЬ
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4 мин.

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