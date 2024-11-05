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Петербургский дневник

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В Курской области перекрыли маршрут прорыва ВСУ при помощи минного шлагбаума

ВС РФ восстановили госграницу в районе населенного пункта Новый Путь Военнослужащие российской армии при помощи минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, тем самым восстановив государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь, сообщили в Министерстве обороны России.

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