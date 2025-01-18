Сотрудники полиции задержали в Приморском крае иностранца, разыскиваемого по каналам Интерпола

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Республики Таджикистан, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола.