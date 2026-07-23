Иран атаковал военные базы США в Кувейте: убиты военнослужащие, повреждены вертолеты и беспилотники

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил,что в результате иранского авиаудара по двум военным базам США в Кувейте "были убиты и ранены несколько солдат, нанесен большой ущерб вертолетам и беспилотникам".
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