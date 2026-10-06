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Открытый фестиваль-концерт "В единстве твоя сила — великая Россия" прошел в Барнауле

Открытый фестиваль-концерт "В единстве твоя сила — великая Россия" прошел в Барнауле

6 октября в барнаульском Доме культуры "Октябрьский" состоялся открытый фестиваль-концерт "В единстве твоя сила — великая Россия" среди членов местных отделений Союза пенсионеров России краевой столицы.

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