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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» уступила «Барселоне» в 5 матчах подряд. Очередное поражение идет за 1.69

«Валенсия» и «Барселона» встретятся в 17-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб победил в пяти последних личных встречах.

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