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Варшава вышла навстречу Москве

Варшава вышла навстречу Москве

Спустя 13 лет поляки удивили русских своим откровением Новая метла в Варшаве с энтузиазмом взялась мести и одной из первых убранных куч грязи стала «Комиссия Мачеревича».

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Комментарии
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Валерий Каулин
Это плата за 600 тысяч погибших при освобождении Польши от фашистов! Вообще со всей этой сволочью стоит ограничивать общение. Слова Жукова оказались верными. Они никогда не простят нам нашей Победы! Они и не простили!
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2 час.
Олег Орлов
Поляки- сложная и противоречивая нация со следами имперского мышления... Там всегда есть сторонники и противники чего либо... Есть мудрость, для капитана, который не знает куда плыть не один ветер не бывает попутным... К сожалению, нас окружают страны флюгеры... Осколки некогда большой империи, частью которой чуть не стала и Россия в смутное время, ведут себя так же...
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не смешите жопу она и так смешная.
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3 мин.

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