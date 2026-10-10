Новак: Российский рынок полностью обеспечат дизельным топливом

Главное в тезисах: Экспортный маневр без ущерба для внутреннего рынка: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия начнет поставки дизельного топлива за рубеж, включая США, при этом полностью обеспечив внутренний спрос.
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