В Подольске открыли шесть новых мест для отдыха у воды

В городском округе Подольск в 2026 году открыли шесть прибрежных зон для отдыха. Они расположены у реки Пахры (в районе улицы Беляевской, ПОКБ и Березового проезда), у водоема «Южный», у реки Петрицы вблизи парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск и у Лаговского пруда вблизи деревни Лаговское.