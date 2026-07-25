В Подольске открыли шесть новых мест для отдыха у воды

В городском округе Подольск в 2026 году открыли шесть прибрежных зон для отдыха. Они расположены у реки Пахры (в районе улицы Беляевской, ПОКБ и Березового проезда), у водоема «Южный», у реки Петрицы вблизи парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск и у Лаговского пруда вблизи деревни Лаговское.
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