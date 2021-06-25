Windows 11 совместима далеко не со всеми процессорами. AMD Ryzen первого поколения и все CPU Intel до Core 8 поколения остались за бортом

После того, как Microsoft объявила системные требования для Windows 11, могло показаться, что как минимум по процессорной части все неплохо: для работы ОС нужен 64-разрядный CPU, имеющий не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 ГГц.
После того, как Microsoft объявила системные требования для Windows 11, могло показаться, что как минимум по процессорной части все неплохо: для работы ОС нужен 64-разрядный CPU, имеющий не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 ГГц.
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