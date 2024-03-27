Российские танковые ракеты прошивают украинскую бронетехнику навылет

РИАМО - 27 мар. Целый ряд российских танков применяет в зоне СВО комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с ракетой «Инвар-М/М1», которая способно уничтожать любую технику противника, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии