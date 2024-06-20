Добрый Мир
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Добрый Мир

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Изменит ли ход СВО передача Киеву французских истребителей Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 6 июня заявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Жабоеды отдадут миражи а хохлы потом рафали потребуют.
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