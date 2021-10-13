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Первые советские подземные ядерные испытания

Первые советские подземные ядерные испытания

Вид на низкогорный массив Дегелен, Семипалатинский полигон, фото: silkadv.com Широкая общественность узнала о существовании Семипалатинского испытательного ядерного полигона только после того, как Советский Союз прекратил своё существование.

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