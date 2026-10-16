Российские военнослужащие нанесли удар по объекта в Хмельницкой области. Об этом сообщил источник Zvezdanews .
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