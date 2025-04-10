Как в Барнауле очищают водопроводную воду во время паводка? Инфографика

Рассказываем и показываем, что делают специалисты водоканала, чтобы вода была чистой даже во время весеннего половодья 97% воды, которую потребляют жители и предприятия Барнаула, берется из Оби (остальные 3% – из скважин).
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