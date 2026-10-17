Почему немецкие газеты, обвинявшие Россию в подрыве «Северного потока», теперь хранят молчание о процессе в Гамбурге? Как защита украинского спецназовца пытается превратить теракт на газопроводе в законный акт обороны? Чем оправдательный приговор по делу о подрыве «Северных потоков» обернётся для безопасности европейских военных заводов? И действительно ли в Европе готовы пожертвовать международны… Читать далее: https://govorit.