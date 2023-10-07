8 фраз манипуляторов, которым нельзя верить«Я не смогу жить без тебя»Многие женщины считают такие заявления в высшей степени романтичными: приятно осознавать, что кто-то ценит вас больше жизни, но радость продлится недолго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии