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Глава движения «Спасем Донбасс» Каменская станет специальным гостем встречи в штабе КИБЕР ФРОНТ Z

Глава движения «Спасем Донбасс» Каменская станет специальным гостем встречи в штабе КИБЕР ФРОНТ Z

Вооруженные силы России полностью освободили Луганскую Народную Республику. Участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТ Z в Санкт-Петербурге обсудят, что ждет республику, и как изменится ход спецоперации на Украине после этого знаменательного события.

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