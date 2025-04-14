Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Ктр-то очень не хочет закрывать границы! Чего роще установиь визовый режим?

L

Ledi

Всё соц. пособие выгребли из бюджета. Мне даже инвалидность по неизлечимым заболеваниям не дали, какую-то крошечную прибавку к пенсии, бюджета недостаточно. Тошнит уже от нашей доброты.