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Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Русские правила «Вы посмотрите, все едут в Сочи»: Белла Пилия возмутилась как будущие мамочки портят статистику Заместитель главного врача Центральной больницы Абхазии расстроена, что многие беременные женщины из республики уезжают рожать в Россию.

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Комментарии
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epobedimski
Ктр-то очень не хочет закрывать границы! Чего роще установиь визовый режим?
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2 час.
L
Ledi
Всё соц. пособие выгребли из бюджета. Мне даже инвалидность по неизлечимым заболеваниям не дали, какую-то крошечную прибавку к пенсии, бюджета недостаточно. Тошнит уже от нашей доброты.
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2 час.
alik3456 Джексон
КАШМАР!!!!
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1 час.
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