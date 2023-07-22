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Великобритания ввела санкции против главы военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчева

Великобритания ввела санкции против главы военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчева

Соединенное Королевство ввело ограничительные меры в отношении Виталия Ганчева, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области.

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