Американский блогер рассказал о причинах переезда в Россию: привлекли льготы для семей с детьми

По его словам, он решился на смену места жительства из-за выгод для семей с детьми.Американский блогер Эрик Пичони сообщил в своём YouTube-канале, что переехал в Россию из-за более развитой системы государственной поддержки семей с детьми.
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