Хоккеисты Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь снайперского рекорда

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и капитан "Пингвинз" Сидни Кросби подарили форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину часы после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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