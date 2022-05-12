Йоханнес Бо: «Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о желании вновь выиграть общий зачет Кубка мира. В минувшем сезоне спортсмен стал в тотале 13-м.

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