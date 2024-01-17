«Они поддержат даже дохлого енота». В США резко упало доверие к СМИ из-за поддержки Байдена

Обозреватель New York Post Майкл Гудвин обвинил «самопровозглашенную партию умных», как он назвал демократов, в том, что они нагоняют необоснованную истерику из-за участия Дональда Трампа в выборах президента США и слепо оказывают поддержку Джо Байдену.