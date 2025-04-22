20% территорий и ввод миротворцев: New York Post узнал план Трампа по Украине

Новый план президента США по урегулированию конфликта на Украине, публикация которого ожидается в ближайшие три дня, предусматривает признание Зеленским российского контроля над 20% территории (вероятно, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крымом) страны и размещение на подконтрольной Киеву территории европейских «миротворцев».