Юрист Соловьев: Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство

Стендап-комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов не смогут вернуть себе российское гражданство. Об этом заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев в беседе с RT.
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