МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Зачем писать фейки?У каждого факта есть своя Ф.И.О!!!Если пишешь,что кто-то из представителей правяшей элиты ждун и р...Русские стирают п...
  • Nata
    Опять пустое сотрясание воздуха. Автор, как те кто имеет двойное гражданство будут принимать законы против себя любим...Надо лишить должн...
  • Сергей Б
    кастрировать надо. и все!!!«Мне сказали явит...

Наши ракеты снесли важный завод ВСУ, а киевские ударили по своим детям: что стоит за истериками Украины после ответа России на теракты

Наши ракеты снесли важный завод ВСУ, а киевские ударили по своим детям: что стоит за истериками Украины после ответа России на теракты

Фото: Виталий Невар / ТАСС На саммите НАТО оценили истерики Зеленского по поводу «русского удара по киевской детской больнице» в 40 миллиардов помощи, которая поступит на Украину в течении следующего года, а пока им подгонят немного американских истребителей из Норвегии и Дании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх