Наши ракеты снесли важный завод ВСУ, а киевские ударили по своим детям: что стоит за истериками Украины после ответа России на теракты

Фото: Виталий Невар / ТАСС На саммите НАТО оценили истерики Зеленского по поводу «русского удара по киевской детской больнице» в 40 миллиардов помощи, которая поступит на Украину в течении следующего года, а пока им подгонят немного американских истребителей из Норвегии и Дании.