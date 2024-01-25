Какие продукты снизят риск развития меланомы

Паприка, батат, морковь и тыква снижают риск развития меланомы. Об этом сообщает «Lenta.ru». Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, назвали четыре продукта, снижающие риск развития меланомы.
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