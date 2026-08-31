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«Аграрная сверхдержава» досыта накормила Европу смертельно опасной тухлятиной

«Аграрная сверхдержава» досыта накормила Европу смертельно опасной тухлятиной

Европейская пресса бьёт тревогу по поводу поставок в ЕС дешёвых во всех смыслах продуктов из Украины, ставших причиной вспышки инфекционных заболеваний.

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