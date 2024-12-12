Учёные случайно открыли частицу, которая приобретает или теряет массу в зав...

Учёные случайно открыли частицу, которая приобретает или теряет массу в зависимости от направления движенияГруппа учёных из Университета Пенсильвании и Колумбийского университета впервые в эксперименте обнаружила признаки полудираковских фермионов — теоретически предсказанных 16 лет назад квазичастиц.