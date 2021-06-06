Команда РВСН – победитель чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по спортивному туризму

Команда РВСН – победитель чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по спортивному туризму

В первый день соревнований спортсмены состязались на дистанции водный слалом на катамаранах. Река Вуокса встретила участников высокой водой.

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