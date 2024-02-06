В портах Ленобласти введён режим повышенной готовности из-за возможной угрозы от БПЛА

Режим введён в портах Выборга, Высоцка, Приморска и Усть-Луги. Морские порты в Ленинградской области — Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга — ввели режим повышенной готовности из-за возможной угрозы от БПЛА.
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