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Continental зафиксировал прибыль в 68 млн евро и улучшил показатели EBIT

Continental зафиксировал прибыль в 68 млн евро и улучшил показатели EBIT

Немецкая компания Continental AG в первом квартале 2025 года получила чистую прибыль в 68 млн евро, улучшив скорректированный EBIT до 586 млн евро, несмотря на снижение выручки до 9,7 млрд евро.

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