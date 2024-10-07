IT-специалист Рыбников заявил, что нейросети не уменьшат количество рабочих мест

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT высказал мнение, что внедрение в работу нейросетей не уменьшит количество рабочих мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии