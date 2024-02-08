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По делу о вымогательстве запросили сроки

По делу о вымогательстве запросили сроки

В Хамовническом суде Москвы прошли прения по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление публикации из Telegram-канала «Тушите свет» и блокировку негативных сообщений о нем.

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