По делу о вымогательстве запросили сроки

В Хамовническом суде Москвы прошли прения по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление публикации из Telegram-канала «Тушите свет» и блокировку негативных сообщений о нем.
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