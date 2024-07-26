В Пятигорске планируют распространить туристический налог на санатории

Расширение туристического налога на санатории Пятигорска предложили власти города, необходимые обращения направят в Госдумы РФ от Ставропольского края, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов 6 мая в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии