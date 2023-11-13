ИИ спрогнозировал окончание СВО по афганскому сценарию

Предприниматель, основатель компании-разработчика программного обеспечения Ольга Ускова задала вопрос искусственному интеллекту (ИИ), по какому сценарию будет развиваться специальная военная операция (СВО).
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