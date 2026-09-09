15 киноляпов в свежих фильмах, которые особенно запомнились внимательным зрителям

Ляпы в кино — это как соль в супе: в меру они только добавляют вкуса. Зрители обычно относятся к таким промахам с чувством юмора и легкой иронией — в конце концов, создание фильма требует огромного труда, и ошибки неизбежны даже в хорошем кино.