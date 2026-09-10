«Невеста Мехико» с четырьмя медалями Игр: почему советская гимнастка Наталья Кучинская ушла на пике и уехала в США

Олимпиада 1968 года в Мехико началась для 19-летней Натальи Кучинской с тяжелого испытания. В первый же день из-за обидной ошибки на брусьях она получила скромнейшие 8,45 балла и опустилась на 11-е место в многоборье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Короткие шорты, в...
- «Встать реально н...
- «Сидите тихо, мол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым