TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

«Невеста Мехико» с четырьмя медалями Игр: почему советская гимнастка Наталья Кучинская ушла на пике и уехала в США

«Невеста Мехико» с четырьмя медалями Игр: почему советская гимнастка Наталья Кучинская ушла на пике и уехала в США

Олимпиада 1968 года в Мехико началась для 19-летней Натальи Кучинской с тяжелого испытания. В первый же день из-за обидной ошибки на брусьях она получила скромнейшие 8,45 балла и опустилась на 11-е место в многоборье.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым