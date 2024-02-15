Нефтебаза горит в Курской области после удара ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

В Курской области спасатели борются с огнём, вспыхнувшем на нефтебазе после ночного удара ВСУ. Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области.
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