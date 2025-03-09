Ветеран СВО рассказал, как столкнулся с немецкими боевиками на Украине

Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».
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