Политика как он...
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Политика как она есть

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Ветеран СВО рассказал, как столкнулся с немецкими боевиками на Украине

Ветеран СВО рассказал, как столкнулся с немецкими боевиками на Украине

Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Уничтожить всех. Только и всего!
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16 час.
Karmadon
Плевать нам кто с &quot;той стороны&quot; какой национальности. С оружием? Законная цель!
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11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Им только СМЕРТЬ!!!
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11 час.
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