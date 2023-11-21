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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Буллс» заявили, что вопрос с Заком Лавином и сотрудником клуба урегулирован. Баскетболист отказался от интервью и отдернул руку члена PR-команды

По словам главного тренера «Чикаго» Билли Донована, конфликтная ситуация с участием Зака Лавина и директора команды по связям с общественностью после отказа от интервью «урегулирована внутри клуба».

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