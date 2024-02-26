Макрон заявил о создании коалиции по передаче дальнобойного вооружения Киеву

Союзники Украины создали коалицию по передаче ей вооружения среднего и дальнего действия. Об этом 26 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.
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