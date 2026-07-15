Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары по заводу по производству бутилированной воды в Дехлоране, провинция Иллам, и по военной базе в Бампуре, провинциях Систан и Белуджистан.
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