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Контрафронт

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Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары по заводу по производству...

Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары по заводу по производству бутилированной воды в Дехлоране, провинция Иллам, и по военной базе в Бампуре, провинциях Систан и Белуджистан.

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