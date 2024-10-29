Водитель "Москвича" сбил пешехода в центре Калуги

Вечером в понедельник в центре Калуги произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По данным полиции, 28 октября в 18 часов 56 минут на регулируемом перекрестке улиц Кирова и Ленина произошла авария.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии