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Водитель "Москвича" сбил пешехода в центре Калуги

Водитель "Москвича" сбил пешехода в центре Калуги

Вечером в понедельник в центре Калуги произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По данным полиции, 28 октября в 18 часов 56 минут на регулируемом перекрестке улиц Кирова и Ленина произошла авария.

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