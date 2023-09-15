"Сорвут денежный куш": только 3 знака зодиака переполнят кошелек купюрами в эти 3 дня

На горизонте астрологических прогнозов появилось удивительное событие. В ближайшие три дня сентября, представителям трёх конкретных знаков зодиака предсказан гигантский прилив денег.
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